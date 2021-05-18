الإبل السائبة تُيتم 4 أطفال في حفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تسبب قطيع من الإبل السائبة على طريق حفر الباطن الرياض في وفاة مقيم من الجنسية المالية بعد أن اصطدم بها وكان معه 2 من أبنائه وابن شقيقه وابن شقيقته.

وفي التفاصيل ذكر لقمان التمبتكي ابن أخت المتوفي أنه في مساء رابع أيام العيد وقع الحادث بعد كوبري مدينة الملك خالد العسكرية بعد أن تفاجأ بقطيع من الإبل يقطع الطريق السريع ليرتطم بها ومن ثم انحراف المركبة إلى خارج الطريق لتستقر بين الرمث والكثبان الرميلة والصخور.

زيارة الأقارب في مكة

تسبب قطيع من الإبل السائبة على طريق حفر الباطن الرياض في وفاة مقيم من الجنسية المالية بعد أن اصطدم بها وكان معه 2 من أبنائه وابن شقيقه وابن شقيقته.

وفي التفاصيل ذكر لقمان التمبتكي ابن أخت المتوفي أنه في مساء رابع أيام العيد وقع الحادث بعد كوبري مدينة الملك خالد العسكرية بعد أن تفاجأ بقطيع من الإبل يقطع الطريق السريع ليرتطم بها ومن ثم انحراف المركبة إلى خارج الطريق لتستقر بين الرمث والكثبان الرميلة والصخور.

خطورة الإبل السائبة

وبين التمبتكي أن خاله لديه 6 أبناء 4 منهم قاصران آخرهما وُلد في شهر رمضان الماضي، مطالبًا الجهات المعنية بفرض عقوبات صارمة على أصحاب الإبل السائبة التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء.

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