إلغاء التبرع بالأعضاء في السعودية.. الخطوات والروابط

التبرع بالأعضاء من الأنظمة الحديثة في المملكة العربية السعودية وهو أحد البرامج الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين خلال العام الجاري، من أجل استمرارية الحياة البشريّة، عبر نقل الأعضاء فيما حدد القانون السعودي آلية لنقل وزراعة وحفظ الأعضاء البشرية وتطويرها من أجل البقاء على قيد الحياة.

وشدد القانون السعودي وحدد العقوبات المغلظة حال تلاعب المنشآت الصحية بالتبرع بالأعضاء، ضمن التدابير اللازمة لمنع الإتجار بالأعضاء البشرية أو استغلال حاجة المريض، ويبدي العديد من المواطنين رغبتهم بالتبرع الأعضاء إلًا أن العديد منهم يتراجع مرة أخرى ويبحث عن طرق إلغاء التبرع بالأعضاء وهو ما نقدمه في المقال التالي

طريقة إلغاء التبرع بالأعضاء

وطرحت المملكة العربية السعودية خدمة إلكترونيّة مخصصة للمواطنين في حال التراجع عن التبرع بالأعضاء من خلال الدخول على تطبيق توكلنا، والمركز السعودي لزراعة الأعضاء، ومن خلال الخدمة يمكن للفرد التراجع عن التسجيل للتبرع بالأعضاء

طريقة إلغاء التبرع بالأعضاء عبر موقع توكلنا

وحددت الجهات المعنية طرق إلغاء التبرع بالأعضاء من خلال الدخول على موقع توكلنا من خلال التالي

1 يجب الدخول إلى موقع توكلنا مباشرة

2 يجب النقر على زر الخدمات الإلكترونية ، والضغط على زر التبرع بالأعضاء

3 ثم النقر على زر إلغاء التبرع وتظهر لك رسالة قم بالنقر عليها والتأكيد على الإلغاء

إلغاء التبرع بالأعضاء عبر المركز السعودي لزراعة الأعضاء

كما يمكن للمواطنين إلغاء التبرع بالأعضاء من خلال التواصل مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، عبر البريد الإلكترونيّ [email protected]، وإرسال رسالة تفيد بإلغاء عملية التبرع بالأعضاء.

شروط التبرع بالأعضاء في السعودية

وحدد الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية شروط التبرع بالأعضاء والتي تأتي على النحو التالي

1 من الضروري التأكد من سلامة وصحة التبرع بالأعضاء

2 أن يتبرع الفرد بإرادته دون ممارسة أى ضغوط عليه

3 ألّا يقل عمر المتبرع عن 18 سنة

4 من الضروري وجود لجنة أخلاقية متخصصة في زراعة الخلايا والأنسجة، وتشجيع التبرع

5 يمكن ممارسة التبرع من المتوفين مع حماية المرضى من تجارة الأعضاء

6 ألًا يكون الفرد متعاطي المواد المخدرة أو مدمني الكحول

7 يمكن تغيير رغبة المتبرع بعملية التّبرع في أى وقت يريده

8 من الضروري حظر التبرع إن كان العضو المراد التبرع به لازمًا للبقاء على قيد الحياة أو بالحصول عليه يفضي إلى موته أو بالحصول عليه يمنع الفرد من ممارسة مهامه أو حفظ البيانات الشخصية للمتبرع في عهدة المركز السعودي لزراعة الأعضاء.