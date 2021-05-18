شروط القبول في الكلية الأمنية للجامعيين والتخصصات المطلوبة

يبحث العديد من المواطنين عن طرق التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للطلاب الجامعيين في المملكة العربية السعودية، أملًا في الحصول على فرص عمل أمنية تساعد على متطلبات الحياة، فيما يستعد آخرين لتجهيز الأوراق والمستندات اللازمة من أجل إتمام الالتحاق بالكلية.

وتتبع كلية الملك فهد الأمنية وزارة الداخلية السعودية بشكل مباشر، وتعمل على إعداد وتأهيل الطلاب من أجل شغل الوظائف الأمنية، وتقوم الكلية على إعداد الدورات التأهيلية كما يحصل المقبولين في الدراسة على فرص العمل الفورية بعد انتهاء الدراسة.

التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية

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وتستعد الجهات المعنية لفتح باب التسجيل في كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين ومن المقرر أن تعلن عن المواعيد المقررة للتسجيل والشروط اللازمة ورابط التسجيل، وفتحت الجهات المعنية باب القبول لخريجي الثانوية العامة ويتم التقديم على منصة أبشر.

شروط القبول في الكلية الأمنية للجامعيين

يمكن للطلبة الجامعيين التقدم للقبول في الكلية الأمنية عبر عدة شروط من أجل الالتحاق بقطاعات الوزارة المختلفة على النحو التالي

1 من الضروري أن يكون الطالب سعودي الجنسية

2 استثناء من نشأ مع والديه خلال خدمته خارج السعودية

3 من الضروري أن يكون الفرد حسن السير والسلوك والسمعة

4 من الضروري ألًا يكون الفرد محكومًا عليه بحد شرعي

5 ألًا يكون الفرد حكم عليه في جرائم مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون لائق طبيا

6 أن يكون الفرد خاليًا من الأمراض المعدية والعاهات الجسمية

7 أن يتناسب الطول مع الوزن، ولابد أن يكون الكشف الطبي داخل اللجنة الطبية

8 لا يتم قبول خريجي الأعوام السابقة للالتحاق بالكلية، وفي حال حصول الطالب على الشهادة من الخارج يجب أن يتم معادلتها من وزارة التعليم.

9 ألًا يزيد عمر الطالب عن 27 سنة ما عدا التخصصات الطبية يجب ألًا يزيد السن عن 30 سنة، وألًا يكون تعرض للفصل من أى كلية عسكرية

10 وألًا يكون الفرد متزوجًا من امرأة أجنبية، وأن يجتاز الاختبار الطبي، وأن يجتاز المقابلة الشخصية واللياقة البدنية.

التخصصات المطلوبة بكلية الملك فهد الأمنية

وحددت الجهات المعنية في كلية الملك فهد الأمنية عددًا من التخصصات المطلوبة من بينها الطبية والهندسية والإعلام، والترجمة والتربية، والأداب، والقانون، والتخصصات الصحية غير الأطباء.

رابط كلية الملك فهد الأمنية

وأتاحت كلية الملك فهد الأمنية رابط التقديم طلبات الراغبين للالتحاق بالكلية سواء من الحاصلين على الثانوية العامة أو الجامعيين من خلال الدخول على منصة أبشر للتوظيف من خلال رابط كلية الملك فهد الأمنية.