شكرا لمتابعة خبر عن خطوات تقديم بلاغ عن التهرب الزكوي أو الضريبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الخطوات الواجب اتباعها عند تقديم بلاغ عن التهرب الزكوي أو الضريبي.

ودعت من يرغب في تقديم بلاغ بالدخول إلى الموقع الإلكتروني أو تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ثم الذهاب إلى الخانة الخاصة بتقديم بلاغ التهرب الزكوي أو الضريبي، وتقديم البلاغ

وأشارت إلى أن المُبلغ يستقبل بعد ذلك رسالة نصية تفيد باستقبال البلاغ أو مكالمة هاتفية للمزيد من المعلومات، وسيتم إشعاره بإنهاء الطلب بعد التحقق من نظامية المبلغ عنه أو استكمال الإجراءات النظامية، ثم التواصل معه لتسليم المكافأة له.