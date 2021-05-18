شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. طالبة تحقق الدرجة الكاملة في اختبار القدرات وتعلق: نحن جيل الرؤية ولن نخيب ظن ولي العهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روت الطالبة "جودي الجريسي" قصة نجاحها في الحصول على الدرجة الكاملة في اختبار القدرات، مؤكدة أن القرآن كان له أثر فيما وصلت إليه.

وذكرت، خلال حديثها في برنامج الراصد المذاع على قناة "الإخبارية"، أنها خاضت الاختبار مرتين، وحصلت في المرة الأولى على 81% بينما تفوق شقيقها عليها، وحصد 95%، مضيفة أن هذا التنافس مع شقيقها حثها أكثر على المذاكرة لتحقيق أعلى الدرجات.

وأضافت أنها رفعت عدد ساعات المذاكرة إلى 8 ساعات يوميا بخلاف مذاكرة مواد الدراسة العادية، مضيفة أنها أخذت أيضا دورة لتحسين قدرتها على اجتياز الاختبار، ونجحت بالفعل في الحصول على الدرجة النهائية في اختبار القدرات.

وأضافت أنها كانت من الأوائل في مدرستها، مضيفة أن سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع والدتها منحها تجربة جميلة في مسيرتها التعليمية، كما حققت أيضا حينها التفوق، وتم تكريمهما لكونها من الأوائل في المدرسة التي التحقت بها في أمريكا.

وأكدت أنها تطمح في الاستمرار في تفوقها حتى تتولى أعلى المناصب في المملكة، مضيفة أن طموحها لا حدود له،وأنها من جيل رؤية المملكة 2030 ولن تخيب ظن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.