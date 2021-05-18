شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. رد قاسي من المواطنين على تجاوز شربل وهبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

رد المواطنون على تجاوز وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة بوصفه المحلل السياسي سلمان الأنصاري بأهل البدو.

وبدأ رد متابعو "تويتر" بتداول صورة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال جلوسه في خيمة تراثية في محافظة العلا لمشاركته في جلسة حوار إستراتيجية.

وجاء ذلك حينها ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرابع عشر من يناير الماضي، والذي حضره أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلوا 28 قطاعاً و36 دولة.

كما تداولوا هشتاق بعنوان "ديار البدو" والذي شاركوا من خلاله صور للعديد من المدن السعودية ومدى التطور التي حظيت به.

ولم يقتصر رفض تصريح "شربل" على الشعب السعودي فقط بل واجه انتقادًا لاذعًا من قبل اللبنانيين أيضًا ويسنوا هاشتاج "شربل وهبة"، وقالوا أنه لا يمثلهم.