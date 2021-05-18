شكرا لمتابعة خبر عن الأمير محمد بن سلمان يلقي كلمة في قمة "تمويل الاقتصاديات الأفريقية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يلقي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، كلمة خلال مشاركته في قمة "تمويل الاقتصاديات الأفريقية" بالعاصمة الفرنسية "باريس".

ومن المقرر أن تتضمن كلمة ولي العهد، وفقا لـ"الإخبارية"، التأكيد على دعم المملكة للدول الإفريقية خاصة في ظل جائحة كورونا.

يذكر أن القمة تشهد حضور قادة عدد من الدول، ومنهم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسى ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون وزعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا، ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هويار، وعدد من مسئولى الدول الأوروبية،ومجموعة العشرين.