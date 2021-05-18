شكرا لمتابعة خبر عن "آل الشيخ" ينشر صورة للأمير خالد بن سلمان وهو يقبل يد ولي العهد ويعلق : "لتذكير الجاهل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم، صورة جمعت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان.

وعلق "آل الشيخ" على الصورة وكتب على حسابه بموقع تويتر:"لتذكير الجاهل ... طيار بطل ابن ملك واخو ولي عهد ... يودع قائده قبل ان يقلع بطائرته مع زملائه الابطال لتوجيه ضربه لداعش".

يذكر أن هذه التغريدة جاءت بعد سلسلة تغريدات استنكر فيها التصريحات المسيئة التي أصدرها وزير خارجية حكومة تصريف الاعمال في لبنان شربل وهبة، التي سخر فيها من المحلل السياسي سليم الانصاري بأنه من "أهل البدو" إَضافة إلى اتهام دول الخليج بإرسال الدواعش الى البلدان العربية، وذلك في معرض دفاعه عن سلاح حزب الله.