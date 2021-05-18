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بالفيديو.. "السليمان" يوضح حكم التأخر في إخراج زكاة الفطر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان حكم التأخر في إخراج زكاة الفطر.

وقال "السليمان" ببرنامج "الفتاوى" المذاع على قناة "الرسالة": "من نسي أن يخرج زكاة الفطر ولم يتذكر إخراجها إلا بعد صلاة العيد فإنه في هذه الحالة تكون صدقة من الصدقات".

وتابع: "فمن أخرجها قبل صلاة العيد فهى زكاة مقبولة أما من أخرجها بعد صلاة العيد فهى صدقة من الصدقات".

وأضاف: " يجب على المسلم إذا نسى وتذكرها أن يخرجها حال تذكره بعد العيد وتكون له صدقة فالزكاة واجبة ولا يجوز تأجليها للسنة التي تليها".

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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