شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "السليمان" يوضح حكم التأخر في إخراج زكاة الفطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان حكم التأخر في إخراج زكاة الفطر.

وقال "السليمان" ببرنامج "الفتاوى" المذاع على قناة "الرسالة": "من نسي أن يخرج زكاة الفطر ولم يتذكر إخراجها إلا بعد صلاة العيد فإنه في هذه الحالة تكون صدقة من الصدقات".

وتابع: "فمن أخرجها قبل صلاة العيد فهى زكاة مقبولة أما من أخرجها بعد صلاة العيد فهى صدقة من الصدقات".

وأضاف: " يجب على المسلم إذا نسى وتذكرها أن يخرجها حال تذكره بعد العيد وتكون له صدقة فالزكاة واجبة ولا يجوز تأجليها للسنة التي تليها".