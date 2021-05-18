شكرا لمتابعة خبر عن جوازات مطار الملك عبدالعزيز: جميع منصات التختيم مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية وتعمل على مدار الساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قال العقيد سليمان اليوسف مدير جوازات مطار الملك عبدالعزيز أن جميع منصات التختيم التي تم تجهيزها بأحدث الأجهزة التقنية تعمل على مدار 24 ساعة سواء في القدوم أو المغادرة

وأوضح اليوسف "منذ أن صدرت التعليمات بالسماح للمواطنين بالسفر استعد مطار الملك عبدالعزيز لهذا الأمر وتم متابعة جميع الإجراءات التي يتطلبها السفر من ضمن ذلك أن يكون المسافرين حاصلين على تطعيم فيروس كورونا والتأمين الصحي "

وأضاف أنه تم وضع لائحة تتضمن التحذير من السفر إلى١٣ دولة ، وفي حال الرغبة المواطنين في السفر إليها لابد أن يتقدموا بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية للسماح لهم وفقا للظروف التي أقرها