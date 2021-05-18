شكرا لمتابعة خبر عن هدف يوضح شروط طلب تعويض تكاليف الشهادات المهنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية هدف شروط استحقاق طلب تعويض التكاليف المالية للشهادات المهينة بعد الحصول عليها.

وذكر صندوق «هدف» أن شروط الاستحقاق هي : أن يكون المستفيدون من السعوديين والسعوديات الموظفين في القطاع الخاص أو الحكومي والباحثين والباحثات عن عمل، وأن تكون الشهادة ضمن الشهادات المعتمدة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأضاف: الحد الأقصى للحصول علي دعم التكاليف من هدف شهادتين فقط للفرد الواحد، الإقرار بعدم قيام جهة العمل التابع لها بدفع تكاليف الشهادة، أن تكون الشهادة صالحة وغير منتهية .