السعودية تستدعي السفير اللبناني للاحتجاج على تصريحات شربل وهبة

بادرت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، باستدعاء السفير اللبناني لدى المملكة للإعراب عن رفضها واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة.

وقامت وزارة الخارجية بتسليم السفير اللبناني مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص، على خلفية التصريحات المسيئة الصادرة عن الوزير في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، التي أدلى بها خلال مقابلة تليفزيونية، وتطاول فيها على المملكة وشعبها.

وأعربت وزارة الخارجية عن تنديدها واستنكارها الشديدين لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة، لا سيما أن التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وقالت وزارة الخارجية (في بيان رسمي): نظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين فقد استدعت الوزارة سعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص.