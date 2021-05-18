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الوزير الراجحي: وشاح الملك عبدالعزيز حافز لي على بذل المزيد من الجهود

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الرياض - محمد عبدالله - توجه بالشكر إلى القيادة..

رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمد سليمان الراجحي، آيات الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على منحه وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية.

وقال الوزير الراجحي –عبر حسابه على تويتر- : «أرفع شكري لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهم الله- على تشريفي بمنحي وشاح الملك عبدالعزيز -رحمه الله- من الطبقة الثانية».

وتابع الراجحي قائلا «سيكون هذا الوشاح مصدر فخر لي وحافزًا لبذل المزيد من الجهود لخدمة مليكي ووطني وتكريمًا لي ولزملائي في منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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