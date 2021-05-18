الوزير الراجحي: وشاح الملك عبدالعزيز حافز لي على بذل المزيد من الجهود

رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمد سليمان الراجحي، آيات الشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على منحه وشاح الملك عبد العزيز من الطبقة الثانية.

وقال الوزير الراجحي –عبر حسابه على تويتر- : «أرفع شكري لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهم الله- على تشريفي بمنحي وشاح الملك عبدالعزيز -رحمه الله- من الطبقة الثانية».

وتابع الراجحي قائلا «سيكون هذا الوشاح مصدر فخر لي وحافزًا لبذل المزيد من الجهود لخدمة مليكي ووطني وتكريمًا لي ولزملائي في منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».

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