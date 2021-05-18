أخبار السعودية اليوم..40 % ارتفاعًا في إنفاق الأسرة السعودية خلال رمضان.. والمملكة الأكثر تعافيا في دول الخليج من كورونا

ترصد«صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الثلاثاء الموافق 18مايو 2021م منها: 40% ارتفاعًا في إنفاق الأسرة السعودية خلال رمضان، و7 نصائح للمسافرين لتجنب الإصابة بـ«كورونا»، والسعودية الأكثر تعافيا في دول الخليج من فيروس كورونا.

40% ارتفاعًا في إنفاق الأسرة السعودية خلال رمضان

كشف مجلس شؤون الأسرة، أن إنفاق الأسرة السعودية ارتفع بنسبة 40% خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن 50% من الإنفاق في العشر الأواخر من رمضان ذهب الى المواد الغذائية والمأكولات.

28 مليون جرعة لقاح كورونا بالخليج.. وقطر والسعودية الأكثر تعافيًا

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، إعطاء أكثر من 28 مليون جرعة لقاح ضد كورونا حتى الآن، بدول الخليج العربي.

«الصحة»: 7 نصائح للمسافرين لتجنب الإصابة بـ«كورونا»

وجّهت وزارة الصحة نصائح عدة للمسافرين، من أجل سفر آمن ولتجنب الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد -19».

الجوهرة حمزة.. قصة استشارية سعودية طببت جراح قلوب المرضى في 9 دول

وهبت استشارية التخدير السعودية الجوهرة حمزة، 14 عاماً من عمرها في التطوع للعمل الخيري وتقديم الخدمات الإنسانية للدول التي تفتقر للدعم الطبي، وقامت بتقديم خدماتها الطبية في مختلف البلاد حتي وصل عدد البلاد التي ساعدتها إلى 9 دول.

«الجمارك»: طريقتان لتقييم الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافر

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يتم تقييم الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافر، التي تتجاوز قيمتها (3000) ريال، وفقًا لفواتير الشراء، وفى حال عدم وجودها يتم تقييمها من قبل المنفذ الجمركي.

السفارة السعودية في روما للمواطنين: لا سياحة إلى إيطاليا في الوقت الراهن

وجّهت سفارة المملكة في روما، تنبيهًا للمواطنين الراغبين في السفر الى إيطاليا، بأن منافذ الدخول الإيطالية لا تستقبل السائحين في الوقت الراهن.

«وزير الغباء الخارجي» يورط بلاده.. وتخوّف لبناني من أزمة دبلوماسية مع دول الخليج

أثارت تصريحات وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة ردود أفعال غاضبة، وذلك بعد اتهامه دول الخليج بإرسال الدواعش إلى البلدان العربية، وذلك في معرض دفاعه عن سلاح حزب الله وتبرير وجوده خارج إطار الدولة ومؤسساتها.

متى تنتهي فترة الإبعاد لمن خرج ولم يعد؟.. «الجوازات» توضح

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن التعليمات تنص على من خرج ولم يعد يمنع من الدخول لمدة ٣ سنوات.

أحدث طرق الحصول على وظيفة.. 7 خطوات للتسجيل في خدمة الإرشاد المهني

حدَّد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، 7 خطوات للتسجيل في خدمة الإرشاد المهني عن بُعد، والتي يمكن من خلالها حجز موعد مع مرشد مهني يساعد في معرفة أحدث الطرق للحصول على وظيفة ووضع خطة تطوير مهنية.

متى نشهد أطول نهار وأقصر ليالي السنة؟.. الزعاق يجيب

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أنه بعد خمسة وثلاثين يوماً تقريباً، سنعيش أطول نهار وأقصر ليالي السنة على الإطلاق.

«الضمان الصحي» يوضح موقف المحصن المتعافي الأقل من 18 سنة من تأمين السفر

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن المواطنين الأقل من 18 سنة المتعافين من كورونا لا يلزمهم تأمين السفر الخاص بكورونا بشرط أن يكون تعافيهم خلال فترة أقل من 6 أشهر وموثق في تطبيق توكلنا.

النيابة: عدم إفصاح المسافر عما بحوزته من قيم سلوك ينطوي على شبهة غسل أموال

جددت النيابة العامة، التحذير، من عدم التزام المسافر بالإفصاح عما بحوزته من قيم «نقود ومجوهرات ومعادن ثمينة» تتجاوز الحد المسموح به وهو 60 ألف ريال، مشيرة إلى أن عدم الإفصاح ينطوي على شبهة غسل أموال.

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