أمير «الشمالية» يحث إدارة المجاهدين على التفاني في الأعمال الموكلة إليها

استقبل الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة عايض بن عبيسان العتيبي، الذي قدم للسلام عليه وتقديم التقرير السنوي لأعمال الفرع.

واطّلع خلال اللقاء على أعمال الفرع والمهام الأمنية للإدارة العامة للمجاهدين التي تدخل ضمن اختصاصها وفق المنظومة الأمنية بتأدية واجباتها الموكلة إليها.

وأشاد سموه بما يقوم به فرع الإدارة بالمنطقة، حاثاً في الوقت نفسه على بذل المزيد من الجهود والتفاني بالأعمال الموكلة إليها، متمنياً التوفيق له ولزملائه.