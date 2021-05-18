«الصحة»: ارتفاع الحالات الحرجة والنشطة لمرضى كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، لتسجل 1384 حالة، مقارنة مع أمس الاثنين؛ حيث تم تسجيل 1377 حالة.

وذكرت وزارة الصحة –عبر تويتر- أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعا حيث تم تسجيل 8078 حالة، مقارنة مع أمس الاثنين، حيث تم تسجيل 7892 حالة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 1047 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، كما تمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و847 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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