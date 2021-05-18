«هدف»: 5 شروط لطلب تعويض تكاليف الشهادات المهنية

حدَّد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 5 شروط لاستحقاق طلب تعويض التكاليف المالية للشهادات المهينة بعد الحصول عليها.

وأوضح صندوق «هدف» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن شروط الاستحقاق هي :

- أن يكون المستفيدون من السعوديين والسعوديات الموظفين في القطاع الخاص أو الحكومي والباحثين والباحثات عن عمل .

- أن تكون الشهادة ضمن الشهادات المعتمدة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية

- الحد الأقصى للحصول علي دعم التكاليف من هدف شهادتين فقط للفرد الواحد

- الإقرار بعدم قيام جهة العمل التابع لها بدفع تكاليف الشهادة

- أن تكون الشهادة صالحة وغير منتهية .

ونشر «هدف»، قائمة بالشهادات المهنية الاحترافية المعتمدة لديه والتي يمكن طلب تعويض التكاليف المالية بعد الحصول عليها، عبر الضغط هنا.

اقرأ أيضًا :

أحدث طرق الحصول على وظيفة.. 7 خطوات للتسجيل في خدمة الإرشاد المهني