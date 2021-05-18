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«هدف»: 5 شروط لطلب تعويض تكاليف الشهادات المهنية

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الرياض - محمد عبدالله - نشر القائمة المعتمدة لديه

حدَّد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 5 شروط لاستحقاق طلب تعويض التكاليف المالية للشهادات المهينة بعد الحصول عليها.

وأوضح صندوق «هدف» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن شروط الاستحقاق هي :

- أن يكون المستفيدون من السعوديين والسعوديات الموظفين في القطاع الخاص أو الحكومي والباحثين والباحثات عن عمل .

- أن تكون الشهادة ضمن الشهادات المعتمدة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية 

- الحد الأقصى للحصول علي دعم التكاليف من هدف شهادتين فقط للفرد الواحد 

- الإقرار بعدم قيام جهة العمل التابع لها بدفع تكاليف الشهادة 

- أن تكون الشهادة صالحة وغير منتهية .

ونشر «هدف»، قائمة بالشهادات المهنية الاحترافية المعتمدة لديه والتي يمكن طلب تعويض التكاليف المالية بعد الحصول عليها، عبر الضغط هنا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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