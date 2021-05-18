3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» خلال 24 ساعة

تصدرت منطقة الرياض إصابات كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 326 إصابة، من إجمالي 1047 حالة جديدة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 250 حالة، و الشرقية 122 حالة، وهسير 73 حالة، والمدينة المنورة 70 حالة، وجازان 48 حالة، والقصيم 37 حالة، وتبوك 33 حالة، ونجران 26 حالة، وحائل 19 جالة، والباحة 17 حالة، والحدود الشمالية 16 حالة، والجوف 10 حالات.

كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 1047 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، كما تمَّ تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، و847 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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