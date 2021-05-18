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استئصال ورم من مبيض طفلة بمستشفى صامطة العام بجازان

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الرياض - محمد عبدالله - الجراحة استغرقت 30 دقيقة..

نجح الاطباء في مستشفى صامطة العام بمنطقة جازان، من استئصال ورم من مبيض طفلة تبلغ من العمر 13 عاما وكانت تعاني من آلام شديدة بالبطن.

وذكرت صحة جازان –عبر تويتر- أنه بعد عمل الفحوصات اللازمة للطفلة تبين وجود كيس مبيضي مختنق على المبيض الأيسر، وقرر الفريق الطبي إجراء جراحة استغرقت 30 دقيقة للاستئصال الكيس مع الحفاظ على الرحم والمبايض.

وأضافت صحة جازان، أن الجراحة تمت دون حدوث أي مضاعفات تذكر، حيث  غادرت المريضة المستشفى وهي بحالة جيدة بعد تنويمها لعدة أيام.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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