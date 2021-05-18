استئصال ورم من مبيض طفلة بمستشفى صامطة العام بجازان

نجح الاطباء في مستشفى صامطة العام بمنطقة جازان، من استئصال ورم من مبيض طفلة تبلغ من العمر 13 عاما وكانت تعاني من آلام شديدة بالبطن.

وذكرت صحة جازان –عبر تويتر- أنه بعد عمل الفحوصات اللازمة للطفلة تبين وجود كيس مبيضي مختنق على المبيض الأيسر، وقرر الفريق الطبي إجراء جراحة استغرقت 30 دقيقة للاستئصال الكيس مع الحفاظ على الرحم والمبايض.

وأضافت صحة جازان، أن الجراحة تمت دون حدوث أي مضاعفات تذكر، حيث غادرت المريضة المستشفى وهي بحالة جيدة بعد تنويمها لعدة أيام.

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