أمير الرياض يوجه منسوبي الإمارة بتسهيل الخدمة على المواطن والمقيم

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بقصر الحكم اليوم، منسوبي الإمارة الذين قدَّموا التهنئة له بعيد الفطر المبارك.

وبادلهم أمير الرياض التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، معربًا عن شكره للجميع، داعيًا الله العلي القدير أن يعيده على الجميع وبلادنا دومًا تنعم بالرخاء والنماء في ظل القيادة الحكيمة.

ونوَّه بجهود منسوبي الإمارة، مؤكدًا على مسؤولية الجميع في الارتقاء بجودة العمل وسرعة الإنجاز وتسهيل الخدمة على المواطن والمقيم في المنطقة.