توزيع 8 آلاف عبوة من مياه زمزم على المصليات النسائية بالحرم خلال العيد

وزعت الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية بشؤون الحرمن، أكثر من 8000 عبوة مياه زمزم في كافة أنحاء البيت العتيق وساحاته ومرافقه، خلال عيد الفطر.

وذكرت مديرة الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية، واضحة عسيري، أن موظفي الإدارة وزعوا مياه زمزم خلال أيام العيد في المسجد الحرام ولقاصديه وفي الإدارات العاملة فيه, والمصليات النسائية والمرافق والساحات المحيطة وحول الكعبة المشرفة.

وأوضحت عسيري، أن الرئاسة تسعى من خلال منظومة عمل فعالة ومتكاملة وفق عدد من الإجراءات الاحترازية, في إطار خدمة قاصدي البيت العتيق من خلال التنسيق بين الإدارات الخدمية وإدارة الحشود، لضمان وصول الخدمات للمصلين والمعتمرين.

وأضافـت أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تسعى لرفع جودة الأداء وتقديم أرقى الخدمات من خلال معايير جودة عالية ودقة في أداء المهم المنوط بالرئاسة.

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