الدوريات الأمنية بحفر الباطن تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية

نفذت الدوريات الأمنية في محافظة حفر الباطن أمس جولات ميدانية في الطرقات والميادين والمتنزهات العامة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد الجسدي المتخذة لمواجهة فيروس كورونا والحدّ من انتشاره، ورصْد المخالفين لهذه الإجراءات حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وتابعت الدوريات الأمنية بالمحافظة تطبيق لائحة الحد من التجمعات، ولبس الكمامات، والتباعد الجسدي، وضبط المخالفين لهذه الإجراءات الاحترازية، واتخاذ الجزاءات النظامية بحقهم.