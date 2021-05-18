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28 مليون جرعة لقاح كورونا بالخليج.. وقطر والسعودية الأكثر تعافيًا

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الرياض - محمد عبدالله - دول المجلس سجلت 14 ألف حالة وفاة..

أعلن مركز الإحصاء الخليجي، إعطاء أكثر من 28 مليون جرعة لقاح ضد حتى الآن، بدول الخليج العربي.

وذكر المركز –عبر تويتر- أنه وفقًا لإحصائيات فيروس كورونا الإجمالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حتى امس الاثنين، فقد تم إعطاء (28.110.438) جرعة من اللقاح.

وأضاف المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بدول الخليج العربي وصلت إلى (1.894.640)، وإجمالي حالات التعافي وصلت إلى (1.807.977)، وإجمالي حالات الوفيات وصلت إلى (13.987).

وأشار مركز الإحصاء الخليجي الى أن نسبة التعافي من الفيروس بدول الخليج سجلت 95.4%.

وأكد أن نسبة التعافي في بلغت 96.5%، فيما بلغت في قطر 97.3%، وهما الأكثر تعافيًا في دول الخليج.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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