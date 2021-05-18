إحباط محاولة تهريب 2.7 مليون قرص إمفيتامين مخدر

وأوضح النجيدي أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمحافظة جدة ومدينة الرياض، وهم (3) متهمين، مقيمان من الجنسيتين السودانية والسورية، ونازح.
وأكد أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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