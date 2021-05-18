السعودية تندد بتصريحات وزير الخارجية اللبناني "المسيئة"

محمد الفلاح - الثلاثاء 18 مايو 2021

نددت السعودية بالتصريحات المسيئة لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال بلبنان شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية، والتي تطاول فيها على المملكة وشعبها.



وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن تنديدها واستنكارها الشديدين، لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات مشينة تجاه المملكة و شعبها ودول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية على أن تلك التصريحات تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وقالت الوزارة إنه "نظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات المشينة من تبعات على العلاقات بين البلدين الشقيقين فقد استدعت سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة للإعراب عن رفض المملكة واستنكارها للإساءات الصادرة من وزير الخارجية اللبناني، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص".