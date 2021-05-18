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شكرا لقرائتكم جامعة الملك خالد تعلن مواعيد التسجيل للفصل الصيفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جامعة الملك خالد تعلن مواعيد التسجيل للفصل الصيفي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك خالد مواعيد التسجيل للفصل الصيفي 1442هـ، والزائر الداخلي والخارجي.
موعد الفصل الصيفي في جامعة الملك خالد
وكشفت الجامعة في منشور لها عبر الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن مواعيد التسجيل حسب كل فئة والتي جاءت كالآتي:
- الطلبة الخريجون سيكون موعد التسجيل الخاص بهم من 6/10/1442 هـ
- دفعة 391 و ما قبل سيكون موعد التسجيل الخاص بهم من 7/10/1442 هـ
- جميع الطلبة من 8/10/1442 هـ
- الزائر الداخلي يكون حسب الفترة المعلنة من 6/10/1442 هـ
- الزائر الخارجي من أي جامعة أخرى إلى الملك خالد سيكون حسب توافر الشُّعب من 7/10/1442 هـ
- الزائر من جامعة الملك خالد إلى أي جامعة أخرى من 25/8 /1442 هـ
استعدادات جامعة الملك خالد للفصل الصيفي
وفي وقت سابق أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد مواصلة استعداداتها لبداية الفصل الصيفي 1442هـ.
فتح بوابة الحذف والإضافة.
وأشار عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني إلى أنه تم فتح بوابة الحذف والإضافة للطلاب والطالبات بعد ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني لإجراء التعديلات المطلوبة على الجداول وفق المواعيد التي أعلنتها العمادة على الرابط.
استقبال طلبات التحويل الداخلي
وفي سياق متصل تواصل العمادة استقبال طلبات التحويل الداخلي من خلال البوابة الإلكترونية حتى يوم غد الأربعاء 7 شوال وسيتم إجراء المفاضلة الإلكترونية وإعلان النتائج يوم بعد غد الخميس 8 شوال.
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