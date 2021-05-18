جامعة الملك خالد تعلن مواعيد التسجيل للفصل الصيفي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك خالد مواعيد التسجيل للفصل الصيفي 1442هـ، والزائر الداخلي والخارجي.

موعد الفصل الصيفي في جامعة الملك خالد

وكشفت الجامعة في منشور لها عبر الحساب الرسمي لها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن مواعيد التسجيل حسب كل فئة والتي جاءت كالآتي:

الطلبة الخريجون سيكون موعد التسجيل الخاص بهم من 6/10/1442 هـ

دفعة 391 و ما قبل سيكون موعد التسجيل الخاص بهم من 7/10/1442 هـ

جميع الطلبة من 8/10/1442 هـ

الزائر الداخلي يكون حسب الفترة المعلنة من 6/10/1442 هـ

الزائر الخارجي من أي جامعة أخرى إلى الملك خالد سيكون حسب توافر الشُّعب من 7/10/1442 هـ

الزائر من جامعة الملك خالد إلى أي جامعة أخرى من 25/8 /1442 هـ

استعدادات جامعة الملك خالد للفصل الصيفي

وفي وقت سابق أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد مواصلة استعداداتها لبداية الفصل الصيفي 1442هـ.

فتح بوابة الحذف والإضافة.

وأشار عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني إلى أنه تم فتح بوابة الحذف والإضافة للطلاب والطالبات بعد ظهور نتائج الفصل الدراسي الثاني لإجراء التعديلات المطلوبة على الجداول وفق المواعيد التي أعلنتها العمادة على الرابط.

استقبال طلبات التحويل الداخلي

وفي سياق متصل تواصل العمادة استقبال طلبات التحويل الداخلي من خلال البوابة الإلكترونية حتى يوم غد الأربعاء 7 شوال وسيتم إجراء المفاضلة الإلكترونية وإعلان النتائج يوم بعد غد الخميس 8 شوال.



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