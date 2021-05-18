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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 8.6 مليارات ريال

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 8.6 مليارات ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفعًا 27.07 نقطة، عند مستوى 10423.51 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.

فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية ( نمو ) منخفضًا 136.56 نقطة، عند مستوى 25092.20 نقطة، بتداولات بلغت 30 مليون ريال.


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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