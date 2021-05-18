سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 8.6 مليارات ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفعًا 27.07 نقطة، عند مستوى 10423.51 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.

فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية ( نمو ) منخفضًا 136.56 نقطة، عند مستوى 25092.20 نقطة، بتداولات بلغت 30 مليون ريال.

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