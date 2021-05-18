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شكرا لقرائتكم سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 8.6 مليارات ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18
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سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات بلغت 8.6 مليارات ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مرتفعًا 27.07 نقطة، عند مستوى 10423.51 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.
فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية ( نمو ) منخفضًا 136.56 نقطة، عند مستوى 25092.20 نقطة، بتداولات بلغت 30 مليون ريال.
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