5 أطعمة تحمي الغدة الدرقية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

متابعات الخليج 365- متابعة

هناك أطعمة تحمي الغدة الدرقية، ويحرص الجميع على معرفتها نظرًا لأن تلك الغدة مسؤولة عن بعض الوظائف المهمة للغاية مثل عملية التمثيل الغذائي، وتنظيم معدل نبضات القلب، بالإضافة إلى تنظيم درجة حرارة الجسم.

أضرار اختلال وظائف الغدة الدرقية

وبحسب موقع دويتشه فيله الألماني، فإن أمراض الغدة الدرقية تعد من بين الأمراض التي تنتشر بشكلٍ كبير في عديد من دول العالم، ويزيد خطر الإصابة بأحد اختلالات الغدة الدرقية مع التقدم في العمر، وهو ما يؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني في الجسم، ما يؤثر على عملية التمثيل الغذائي، ومعدل نبضات القلب، ودرجة حرارة الجسم.

أطعمة تحمي الغدة الدرقية

وقدم الموقع الألماني 5 أنواع من الأطعمة التي تحمي وتحافظ على صحة الغدة الدرقية، حسب أطباء وخبراء تغذية وهي كما يلي:

1- مادة اليود الموجودة في الأسماك والفطر والفول السوداني.

2- الحديد، ويمكن الحصول عليه من نخالة القمح وحبوب الهيل.

3- البروتينات المتضمنة في المكسرات وحبوب الكينوا.

4- أحماض أوميغا 3 الدهنية في بذور الشيا والكتان.

5- جذر التايغا الخشن والكونيفلور لتقوية جهاز المناعة.



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