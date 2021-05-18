شكرا لقرائتكم خبر عن 138 وفاة خلال شهر رمضان بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -الهلال الأحمر استقبل 7139 بلاغاً منها 6910 بلاغات عن حوادث وحالات مرضية

-103 بلاغات عن طريق تطبيق "أسعفني"

-3714 حالة تم إسعافها للمستشفيات و3287 حالة تلقت الخدمة الطبية الإسعافية بالموقع

استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهر رمضان المبارك 7139 بلاغاً، منها 6910 بلاغات عن حوادث وحالات مرضية، و103 بلاغات عن طريق تطبيق "أسعفني".

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي أن الفرق الطبية التابعة للفرع قدّمت الخدمة الطبية والإسعافية لـ 7139 حالة إسعافية، منها 3714 حالة تم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة، و3287 حالة تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية لهم بالموقع، فيما بلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والحالات المرضيّة 138 حالة وفاة -رحمهم الله-.

وطالب الغامدي المواطنين والمقيمين بإبلاغ غرفة العمليات على الرقم (997) أو عن طريق تطبيق (أسعفني) في الهواتف الذكية عند حدوث أي طارئ -لا قدر الله- وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية.