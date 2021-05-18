شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 40 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة تبوك والبلديات المرتبطة بها خلال إجازة عيد الفطر المبارك 14459 جولة رقابية ميدانية على المحال التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية قامت بإغلاق 40 منشأة ، ومخالفة 78 محلاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وبيّنت الأمانة أنها قامت بتعقيم وتطهير ما يزيد عن 1557 موقعاً خلال الإجازة ، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف تلك المواقع على فترات منتظمة، إضافة لتنفيذ أعمال تعقيم مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات ، مبينةً أنها استقبلت وباشرت عددا من البلاغات عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.