شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس التعاون : مستمرون في تعزيز استقرار السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بالنتائج المثمرة الصادرة عن مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان الشقيقة، الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس يوم أمس الاثنين .

وأشاد بدور الدول الأعضاء بمجلس التعاون والدول الصديقة التي قدّمت تعهداتها في المؤتمر لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في السودان، كما ثمن جهود الجمهورية الفرنسية والرئيس إمانويل ماكرون في تنظيم هذا المؤتمر.

وأكد الأمين العام مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه جمهورية السودان، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط دول المجلس بالسودان، ودعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره وتحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار.