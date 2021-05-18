شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي المملكة يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتبه بالرئاسة العامة أمس المهنئين بعيد الفطر المبارك من منسوبي الرئاسة من المشائخ ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين

وقدم الجميع خلال حفل المعايدة الذي نظمته إدارة العلاقات العامة والإعلام خالص التهاني لسماحة المفتي بهذه المناسبة، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيده باليمن والخير والبركات.

وبادلهم سماحته التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، معربا عن شكره على ما أبدوه من مشاعر طيبة، داعيا الله جل جلاله أن يعيد علينا هذه المناسبات السعيدة والوطن ينعم بالرخاء والطمأنينة في ظل قيادته الحكيمة.