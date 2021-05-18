شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني .. «صحتك أمانة» تنشر التوعية بين المسافرين عبر جسر الملك فهد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل أمانة المنطقة الشرقية بالشراكة مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، المبادرة التوعوية " صحتك أمانة " لليوم الثاني على التوالي، والتي تهدف الى تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية المسافرين والتعاون مع جهود الدولة في منع انتشار فايروس كورونا والوصول الى مجتمع وقائي، وكذلك فتح آفاق أخرى للقادمين الى المنطقة الشرقية عبر جسر الملك فهد، من خلال شعار ( نلقاك هناك) والتي تهدف الى تشجيع السياحة في المنطقة وزيارة الأماكن العامة المفتوحة، والتي تأتي تزامنا مع رفع قيود السفر، وعودة افتتاح جسر الملك فهد والمنافذ البرية والجوية، وتضمنت تنفيذ جدارية توعوية عن فيروس كورونا وبمشاركة الفرق التطوعية في التوعية، تمثلت فكرتها في تصميم بطاقات التزام صحي تم توزيعها على المسافرين عبر الجسر في النقطة الأولى ليكتب خلالها رسالة مجتمعية وطنية تهدف للوقاية الصحية ويقوم بتسليمها للنقطة التالية، حيث يتم توزيع البطاقات وجمعها من خلال المتطوعين والمتطوعات المشاركين في الحملة والبالغ عددهم حوالي 450 متطوع ومتطوعة، لتشكل في النهاية جدارية توعوية نتطلع من خلالها أن يكون المشاركين خير سفراء لبلادهم ملتزمين بالاحترازات.

من جهته أوضح وكيل أمين المنطقة الشرقية للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، بأن مبادرة "صحتك أمانة" جاءت لتعزز الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحة العامة بين المسافرين في ظل جائحة فيروس كورونا، وتتضمن عدة برامج تثقيفية وتفاعلية للوصول إلى مجتمع وقائي بكل زمان ومكان وحث المسافرين على أن يكونوا خير سفراء لبلدانهم ملتزمين بالمتطلبات الوقائية ليعودوا لبلدهم سالمين كما غادروا سالمين منها، مشيرا الى أن المبادرة ومنذ انطلاقها يوم أمس الاثنين، حظيت بتفاعل ايجابي من قبل المسافرين، وكذلك مشاركة العديد من الجهات التي ساهمت في نشر ثقافة الوعي خلال هذه المبادرة.