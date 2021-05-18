جامعة الباحة تتيح استعراض الجداول الدراسية في 6 خطوات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أتاحت جامعة الباحة إمكانية استعراض الجداول الدراسية عبر الموقع الإلكتروني للجامعة من خلال خطوات سهلة وبسيطة للغاية.

خدمة استعراض الجداول

وقالت الجامعة إنه للحصول على الخدمة يجب اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول من خلال حساب الطالب.

اختيار تبويب الطالب.

الانتقال إلى قسم التسجيل.

اختيار الجداول الدراسية.

اختيار الفصل الدراسي وتحديد الكلية والفرع.

سوف تظهر للطالب الشعب المتاحة لاستعراض الجداول.

جامعة الباحة تبدأ التسجيل في الفصل الصيفي

وكانت جامعة الباحة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل بدأت اليوم في استقبال طلبات الراغبين في تسجيل مواد الفصل الصيفي للعام الجامعي 1441 / 1442 هـ عبر الموقع الإلكتروني للجامعة.

ودعت عمادة القبول والتسجيل طلاب وطالبات كليات الجامعة المتوقع تخرجهم خلال الفصل الصيفي هذا العام إلى تسجيل موادهم عن طريق الخدمات الإلكترونية، حيث اعتمدت الجامعة الفصل الصيفي لهذا العام حضوريًا، وحددت اليوم موعدًا للتسجيل، فيما سيتاح التسجيل للطلبة غير الخريجين يوم الخميس القادم وفق المقررات الدراسية والمقاعد الشاغرة المتاحة، وستكون الأولوية للدفعة 38 وما قبل.

واشترطت الجامعة على الطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل للفصل الدراسي الصيفي أن يكونوا محصّنين ضد فيروس كورونا بما لا يقل عن جرعة واحدة، ويكون إثبات التحصين بواسطة تطبيق توكلنا.



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