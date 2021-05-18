هل من تلقى جرعة واحدة من استرازينكا ينقل العدوى؟ الصحة تجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الصحة، أن المناعة المتحققة من الجرعة الأولى من لقاح استرازينكا تستمر لعدة أشهر وسيتم تحديد مواعيد الجرعة الثانية حسب توصيات اللجان الوطنية.

جاء ذلك في رد من الصحة، على سؤال مغرد عبر حساب “الصحة 937”: “هل من تلقى جرعة واحد من استرازينكا ينقل العدوى لغيره؟”.

وردت الصحة بقولها “تشير الدراسات إلى أن المناعة المتحققة من الجرعة الأولى تستمر لعدة أشهر وسيتم تحديد مواعيد الجرعة الثانية حسب توصيات اللجان الوطنية وحسب التقدم في التغطية المجتمعية.. مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية”.

مستجدات كورونا في المملكة

وبالأمس كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (886 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت عن تعافي (1127) حالة، كما تم تسجيل (12) وفيات جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (433980) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (418914) حالة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.



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