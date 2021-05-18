اخبار السعوديه

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 4567 جولة رقابية وتغرم 31 محلاً تجارياً مخالفاً

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 4567 جولة رقابية وتغرم 31 محلاً تجارياً مخالفاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-18

أمانة العاصمة المقدسة تنفذ 4567 جولة رقابية وتغرم 31 محلاً تجارياً مخالفاً

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نفذت أمانة العاصمة المقدسة 4567 جولة رقابية، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 5 شوال الجاري، أسفر عنها تغريم 31 محلاً تجارياً مخالفاً وإغلاق محلين تجاريين مخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمكة المكرمة.

تطبيق الاشتراطات الاحترازية

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبد الله بن خميس الزايدي بأن جميع كوادر البلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة تقوم بالمراقبة الدورية واليومية وتطبيق الاشتراطات الاحترازية على جميع المحلات.

الطاقة الاستيعابية والحد من التزاحم

وأكد الزايدي على إلزام المنشآت بالطاقة الاستيعابية للحد من التزاحم وضرورة توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة، ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي بين مرتادي المحلات.
شارك الخبر

شارك الخبر




محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا