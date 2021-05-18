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بالفيديو.. تفاصيل إهداء مواطن لزوجته سيارة في العيد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرر مواطن أن يعايد زوجته بسيارة بعد معاناتها نفسيًّا نتيجة خطأ طبي بأحد المستشفيات، وذلك دعمًا وتشجيعًا لها على تخطي إصابتها.

وقال المواطن لبرنامج "الراصد": "تعرضت زوجتي لخطأ طبي، حدث في أحد مستشفيات منطقة عسير، تعرضت على أثره لإعاقة".

وأضاف : قررت أن اشجع زوجتي واعايدها بسيارة من نوع مرسيدس، وذلك تشجيعا لها ودعمًا نفسيًا لها.

وقدّم شكره لزوجته لمواقفها معه قائلا: "كل رجل يعجز عن الشكر والتقدير لزوجته؛ فلها مني الوفاء والحب".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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