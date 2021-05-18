شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تفاصيل إهداء مواطن لزوجته سيارة في العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرر مواطن أن يعايد زوجته بسيارة بعد معاناتها نفسيًّا نتيجة خطأ طبي بأحد المستشفيات، وذلك دعمًا وتشجيعًا لها على تخطي إصابتها.

وقال المواطن لبرنامج "الراصد": "تعرضت زوجتي لخطأ طبي، حدث في أحد مستشفيات منطقة عسير، تعرضت على أثره لإعاقة".

وأضاف : قررت أن اشجع زوجتي واعايدها بسيارة من نوع مرسيدس، وذلك تشجيعا لها ودعمًا نفسيًا لها.

وقدّم شكره لزوجته لمواقفها معه قائلا: "كل رجل يعجز عن الشكر والتقدير لزوجته؛ فلها مني الوفاء والحب".