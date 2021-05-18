شكرا لمتابعة خبر عن دليل التعامل مع وفيات فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضحت هيئة الصحة العامة "وقاية"، اليوم الثلاثاء، دليل التعامل مع حالات الوفاة من المصابين فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

وذكرت هيئة الصحة العامة، الإرشادات الاحترازية خلال غسل الموتى والنقل للمقبرة وذلك من خلال اتباع الاشتراطات والخطوات التالية:

يتم غسل المتوفي وتجهيزه للدفن في مغسلة الوفيات بالمنشأة الصحية الموجود بها المتوفي، في حالة توفر قسم لغسيل الموتى بها , وفي حال عدم توفر قسم لغسيل الموتى بالمنشأة فيتم

ونقل جثمان المتوفي إلى أحد المغاسل المخصصة مسبقاً عبر وسيلة النقل الخاصة بالمغسلة ، كما يتم نقل الجثمان مباشرة من المستشفى الى المقبرة أو الى المغسلة وغسل الأيدي بالماء والصابون لمدة لا تقل عن ٤٠ ثانية بعد انتهاء عملية النقل أو الغسل

ويتم نقل الجثمان في كيس مخصص لنقل الجثث ويمكن استخدام كيسين في حالة وجود تسرب عالي للسوائل من الجثمان.

- في حال احتوت الجثة على جروح يجب تغطيتها بضمادات طبية وتجنب التعرض المباشر للسوائل والإفرازات والدم الناتجة من الجثة.