شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يرد على تصريحات شربل وهبة: افتخر إني بدوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ على تصريحات وزير خارجية حكومة تصريف الاعمال في لبنان شربل وهبة، التي سخر فيها المحلل السياسي سليم الانصاري بأنه من "أهل البدو" إَضافة إلى اتهام دول الخليج بإرسال الدواعش الى البلدان العربية، وذلك في معرض دفاعه عن سلاح حزب الله.

وقال آل الشيخ في تعليقه على تصريحات الوزير التي أثارت موجة من الجدل: "افتخر اني بدوي وافتخر اني راعي غنم الي على فكره وظيفة اكثر من ٢٥ رسول ومنها حبيبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وافتخر اني من ارض الابطال والصحابة، الي اقدر اقوله الله يعيين الشعب اللبناني الشقيق فمنهم اشخاص نحبهم وطيبون ومبدعون وشرفاء وكرام رجل يهزُّ كتفيه".

وكانت تصريحات شربل وهبه، أثارت موجة استنكار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر وسم يحمل أسمه الترند، وسط تأكيدات أن ما قاله كارثة جديدة قد تزيد الشرخ بين لبنان ودول الخليج العرب خاصة أن هذه المرة صدرت من مسؤول رفيع.

وردت الرئاسة اللبنانية في بيان صباح اليوم الثلاثاء على تصريحات شربل أكدت فيه أن ما قاله يعبر عن رأيه الشخصي ولا تعكس موقف الدولة، مؤكدة على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة وعلى حرصها على استمرار هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة.