شكرا لمتابعة خبر عن انتشار الكلاب الضالة والقرود يثير ذعر الأهالي في أحياء الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

سادت حالة من الذعر بين أهالي أحياء الطائف بسبب انتشار الكلاب الضالة في وسط الأحياء، مما يشكل خطرا عليهم وتحديدا فئة الأطفال، إضافة إلى الإزعاج الكبير الذي يصدر عنها

وأكد الأهالي أن الكلاب الضالة أصبحت تهاجم المارة ، وطالبوا الجهات المعنية بضرورة قيام الأمانة بدورها للقضاء على هذه الظاهرة المزعجة.

وشهدت العديد من الاحياء أيضا قفز القرود على المنازل ، لتزداد المشكلة مع تزايد الكلاب في الأحياء كما وصلت الى بعض الأسواق على شوارع رئيسية .

قالت مصادر في الأمانة أن العمل جار على إبعاد الكلاب عن الأحياء واتخاذ ما يلزم وفقا للاجراءات المناسبة، مؤكدة إن لديها خطة عمل في هذا الإطار للتعامل مع الكلاب الضالة أما القرود فهي مسؤولية وزارة البيئة، بحسب المدينة.

يذكر أن أحياء الوشحاء، الوسام ، مخطط الملك فهد، أم السباع، الرميدة ، مسرة ، الشهداء، من أكثر الأحياء التي تعاني من ظاهرة تواجد الكلاب والقرود.