شكرا لمتابعة خبر عن مدير شرطة الحدود الشمالية يصدر عددا من التعينات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاطمة الرويلي (صدى): صدر قرار مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية العميد رياض بن بدر الحزيمي ,لعدداً من التعيينات جاءت على النحو الاتي:- صدر قرار مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية العميد رياض بن بدر الحزيمي ,لعدداً من التعيينات جاءت على النحو الاتي:- العقيد ناجي بن مخلف العنزي مديراً لادارة التدريب بشرطة المنطقة، العقيد فهد بن سعد الحارثي مدير شرطة محافظة رفحاء, والعقيد مشهوربن عيضه الجعيد مديراً لشرطة محافظة طريف . نسال الله لهم التوفيق والسداد والعطاء والتفاني لخدمة وطننا الغالي في ظل قيادتنا الرشيدة ادام الله عزهم.