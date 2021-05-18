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مدير شرطة الحدود الشمالية يصدر عددا من التعينات

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الرياض - علي القحطاني - فاطمة الرويلي (صدى):

صدر قرار مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية العميد رياض بن بدر الحزيمي ,لعدداً من التعيينات جاءت على النحو الاتي:-

العقيد ناجي بن مخلف العنزي مديراً لادارة التدريب بشرطة المنطقة، العقيد فهد بن سعد الحارثي مدير شرطة محافظة رفحاء, والعقيد مشهوربن عيضه الجعيد مديراً لشرطة محافظة طريف .

نسال الله لهم التوفيق والسداد والعطاء والتفاني لخدمة وطننا الغالي في ظل قيادتنا الرشيدة ادام الله عزهم.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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