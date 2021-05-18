شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) في مساجد وجوامع الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، المحتوى التوعوي لحملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً" (فكر آمن لوطن آمن)" والتي أطلقها في وقت سابق معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، من خلال الشاشات واللوحات في جوامع ومساجد منطقة الرياض وذلك بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض.

وتأتي هذه البرامج في إطار التعاون التوعوي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنجاح أهداف الحملة التوعوية التي أطلقتها الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكرى وتحقيق الولاء والانتماء للدين والوطن.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن هذه الحملة تأتي انطلاقًا من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها، وتحقيقاً لرسالتها تجاه أمن المجتمع وبيان العقيدة الإسلامية وقيم الوسطية والاعتدال التي قامت عليها هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية.

مبيناً أن هذه البرامج تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من قبل معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.