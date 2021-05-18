شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الشرقية تنفذ 1394 جولة رقابية وتغلق 9 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الاثنين 17/مايو/2021م، 1394 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 9 منشآت تجارية مخالفة، ورصد 57 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

وقالت إنها تلقت عبر مركز البلاغات 940 أمس 44 بلاغ، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق كافة المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق، والمراكز للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق " توكلنا "؛ في المنشآت التجارية، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا، وكذلك تفعيل مبادرة " ممتثل " بكافة مدن ومحافظات المنطقة، كما شددت على عدم التهاون في إغلاق المنشآت المخالفة تحقيقا للسلامة العامة، موضحة بأن الجولات الرقابية التي يتم تكثيفها؛ تهدف الى رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها.

ودعَت الأمانة كافة أفراد المجتمع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار الوباء.