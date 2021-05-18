أمانة مكة تنفذ 4567 جولة رقابية على المحال التجارية خلال عيد الفطر

نفذت أمانة العاصمة المقدسة 4567 جولة رقابية، خلال الفترة من 1 إلى 5 شوال الجاري، أسفر عنها تغريم 31 محلاً تجارياً مخالفاً وإغلاق محلين تجاريين مخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمكة المكرمة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبد الله بن خميس الزايدي بأن جميع كوادر البلديات الفرعية بأمانة العاصمة المقدسة تقوم بالمراقبة الدورية واليومية وتطبيق الاشتراطات الاحترازية على جميع المحلات.

وأكد إلزام المنشآت بالطاقة الاستيعابية للحد من التزاحم وضرورة توفير المعقمات في مداخل المنشآت التجارية وأجهزة قياس الحرارة، ووضع الملصقات الأرضية لتحقيق التباعد الجسدي بين مرتادي المحلات.

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