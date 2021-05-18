المملكة تعتزم استئناف استقبال السياح الأجانب قريبًا

قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميدالدين، إن المملكة تعتزم استئناف السماح بدخول السياح الأجانب قريبًا.

وأضاف حميدالدين، في تصريحات لوكالة أنباء رويترز، على هامش معرض سوق السفر في دبي، أنه سيتم الإعلان عن ذلك رسميًا في وقت قريبٍ جدًا، ولكنه لم يعطِ موعدًا محددًا لذلك.

وبيّن أن السعودية ما زالت تستهدف 100 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030، مقارنةً بـ 40 مليون زائر قبل الجائحة، كما أنها لا تزال تستهدف بلوغ حجم قطاع السياحة 10% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2030.

وأضاف حميدالدين: لم نتوقف عن العمل على تطوير العروض والتجارب للسياح من داخل المملكة وخارجها سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.

وأعلنت المملكة الأحد الماضي أن غير المواطنين القادمين من دول معينة والذين تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا مؤخرًا من COVID-19 لن يكونوا مطالبين بالحجر الصحي في الفنادق الحكومية المحددة.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت في 2 مايو الجاري، اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح أمس الاثنين 17 مايو 2021.

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