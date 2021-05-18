«الجمارك»: طريقتان لتقييم الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافر

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يتم تقييم الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافر، التي تتجاوز قيمتها (3000) ريال، وفقًا لفواتير الشراء، وفى حال عدم وجودها يتم تقييمها من قبل المنفذ الجمركي.

وذكر حساب «اسأل الجمارك» -عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يلزم وجود الفواتير الشرائية، وفي حال عدم وجودها يتم تقييم السلع الواردة من قبل إدارة القيمة في المنفذ الجمركي».

وقال المواطن في استفساره: كيف يتم تقييم سعر الاغراض الجديدة المغلفة اذا كان المسافر ليس لديه فواتير بها؟.

كانت الجمارك أوضحت في وقت سابق، أن الأمتعة الشخصية الجديدة للفرد المسافر، تعفى من الرسوم والضرائب، بشرط أن لا تتجاوز قيمتها الإجمالية ثلاثة آلاف ريال.

وأضافت الجمارك، أن الرسوم والضرائب التي يتم تطبيقها على المسافرين، هي للأمتعة الجديدة، أي غير المستخدمة «مغلفة بتغليف المصنع».

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