أمان.. التزام.. انتشار.. الخطوط السعودية تحلق بضيوفها فوق السحاب

أمان، التزام، انتشار.. ثلاثية ميزت الخطوط الجوية السعودية، وجعلتها من بين أفضل عشر شركات طيران من ناحية الأمان الصحي حول العالم.

وتطبق الخطوط الجوية السعودية أكثر من 50 إجراءً وقائيًّا في كل نقطة في تجربة السفر، ما أهّلها للحصول على التصنيف الماسي من منظمة APEX ضمن أكثر 10 شركات طيران أمانًا صحيًا، حيث لم تسجل أي حالة إصابة بكورونا أو عدوى على متن طائراتها منذ فبراير 2020.

تطعيم طاقم الضيافة

وتواصل الخطوط السعودية تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث تم تطعيم طاقم الضيافة الجوية بنسبة 100%، كما تخضع طائراتها للتعقيم بشكل دوري، والذي يتم إجراؤه بشكل آلي باستخدام جهاز UVC للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية الذي صمم في الأساس لتعقيم غرف العمليات في المستشفيات بالإضافة إلى التعقيم اليدوي.

وحول تنقية الهواء في الطائرة، طمأنت الخطوط الجوية السعودية ضيوفها، حيث قال المهندس عبدالله الشهراني، مدير شؤون التواصل المؤسسي بالخطوط الجوية السعودية، في تصريحات سابقة، إنّ الهواء داخل الطائرة يتجدد كل 3 إلى 5 دقائق، وأن حركة الهواء داخل الطائرة تكون من الأعلى إلى الأسفل وليس كما يتصور البعض بأن الهواء يتحرك لليمين والشمال.

وأوضح أنَّ الطائرة تحتوي على فلتر هواء كبير لتنقية الهواء من كل الجراثيم، مؤكدًا أن نسبة نقاء الهواء تصل إلى 99.7٪.

إجراءات صارمة

ووضعت الخطوط السعودية إرشادات ألزمت نفسها وأطقمها أولًا بها، ثم ضيوفها، من خلال الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والجهات المختصة الأخرى بهدف مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، خاصة فيما يتعلق بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي واتباع الإرشادات الصحية اللازمة، ويشمل ذلك الضيوف الحاصلين على لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19).

ودعت الخطوط السعودية جميع الضيوف للالتزام بكافة الاشتراطات التي تفرضها الدول في محطة الوصول والتي يكمن الاطلاع عليها من صفحة متطلبات السفر.

لا مقاعد خالية

وأكدت الخطوط السعودية أنه لن يتم ترك مقاعد خالية بين الضيوف على الرحلات الدولية، حيث لم يقر اتحاد النقل الجوي الدولي “IATA” هذه الفكرة نظرًا لأنها لن تسهم في زيادة السلامة، بل ستتسبب في ارتفاع أسعار التذاكر.

وسيرت الخطوط السعودية خلال الفترة الماضية منذ بداية الجائحة أكثر من 100 ألف رحلة نقلت من خلالها أكثر من 10 ملايين ضيف، وهو دليل على جاهزيتها وعدم توقف رحلاتها وتشغيل طائراتها.

43 محطة دولية

وتضم شبكة الخطوط السعودية 43 محطة دولية في 30 وجهة حول العالم، كما ستدشن محطات دولية جديدة، سيتم الإعلان عنها قريبًا.

واستأنف الناقل الوطني للمملكة، أمس الاثنين تشغيل رحلاتها الدولية بعد بدء سريان قرار وزارة الداخلية رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة.

جدول الرحلات

وأكَّدت الخطوط السعودية أنَّها ستسير كل أسبوع 153 رحلة مجدولة من الرياض، وكذلك 178 رحلة مجدولة من جدة، وسيتم استئناف أولى الرحلات الدولية المغادرة من المملكة انطلاقًا من الرياض إلى حيدر آباد، وانطلاقًا من جدة إلى دكا، أما أولى رحلاتها الدولية القادمة إلى المملكة العربية السعودية فستكون رحلة القاهرة إلى الرياض ورحلة جاكرتا إلى جدة.

وأكدت الخطوط السعودية استعدادها لتشغيل وتسيير رحلاتها إلى 71 محطة من أصل 95 محطة، منها 28 وجهة داخلية و43 وجهة دولية.

وكان مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر، تفقد أمس الاثنين سير العمليات التشغيلية، مودعًا الضيوف المسافرين من المواطنين على متن أولى الرحلات المغادرة إلى خارج المملكة.

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