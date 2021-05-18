«الصحة»: 7 نصائح للمسافرين لتجنب الإصابة بـ«كورونا»

وجّهت وزارة الصحة نصائح عدة للمسافرين، من أجل سفر آمن ولتجنب الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد -19».

وقالت مديرية الشؤون الصحية في جدة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنه عند السفر يجب الالتزام بالتعليمات التالية:

ـ تجنب الدول الموبوءة بالفيروس.

ـ تجنب مخالطة من يظهر عليه أعراض.

ـ الحجز وإصدار الوثائق إلكترونيًا.

ـ تجنب تبديل الأماكن.

ـ تعقيم الطاولة والمقعد قبل الجلوس.

ـ الإفصاح عن الدول التي تمت زيارتها.

ـ استخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد.

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