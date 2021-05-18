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«الصحة»: 7 نصائح للمسافرين لتجنب الإصابة بـ«كورونا»

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الرياض - محمد عبدالله - تضمنت التعقيم وعدم المخالطة..

وجّهت وزارة الصحة نصائح عدة للمسافرين، من أجل سفر آمن ولتجنب الإصابة بفيروس «كوفيد -19».

وقالت مديرية الشؤون الصحية في جدة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنه عند السفر يجب الالتزام بالتعليمات التالية:
ـ تجنب الدول الموبوءة بالفيروس.
ـ تجنب مخالطة من يظهر عليه أعراض.
ـ الحجز وإصدار الوثائق إلكترونيًا.
ـ تجنب تبديل الأماكن.
ـ تعقيم الطاولة والمقعد قبل الجلوس.
ـ الإفصاح عن الدول التي تمت زيارتها.
ـ استخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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