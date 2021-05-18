«الصحة»: 7 نصائح للمسافرين لتجنب الإصابة بـ«كورونا»

الرياض - محمد عبدالله - تضمنت التعقيم وعدم المخالطة..
وجّهت وزارة الصحة نصائح عدة للمسافرين، من أجل سفر آمن ولتجنب الإصابة بفيروس كورونا «كوفيد -19».
وقالت مديرية الشؤون الصحية في جدة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنه عند السفر يجب الالتزام بالتعليمات التالية:
ـ تجنب الدول الموبوءة بالفيروس.
ـ تجنب مخالطة من يظهر عليه أعراض.
ـ الحجز وإصدار الوثائق إلكترونيًا.
ـ تجنب تبديل الأماكن.
ـ تعقيم الطاولة والمقعد قبل الجلوس.
ـ الإفصاح عن الدول التي تمت زيارتها.
ـ استخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد.
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