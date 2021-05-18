السفارة السعودية في روما للمواطنين: لا سياحة إلى إيطاليا في الوقت الراهن

وجّهت سفارة المملكة في روما، تنبيهًا للمواطنين الراغبين في السفر الى إيطاليا، بأن منافذ الدخول الإيطالية لا تستقبل السائحين في الوقت الراهن.

وذكرت السفارة –عبر تويتر- أنها تود إحاطة المواطنين الكرام الراغبين في السفر إلى جمهورية إيطاليا، بأن منافذ الدخول الإيطالية لا تسمح بدخول القادمين من المملكة لغرض السياحة في الوقت الراهن.

وأشارت السفارة إلى أنه في حال السماح بالدخول خلال الفترة القادمة، سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

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