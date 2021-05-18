«جوازات مكة»: أحدث التقنيات لإنهاء إجراءات المسافرين

أكد مدير العلاقات والإعلام بجوازات منطقة مكة المكرمة، النقيب حامد الحارثي، استعداد الجوازات بتوفير الكوادر البشرية المدربة على أحدث التقنيات لإنهاء إجراءات المواطنين الراغبين بالسفر خارج المملكة.

وقال الحارثي لبرنامج «اليوم» المذاع على قناة «الإخبارية» إن المديرية العامة للجوازات استعدت مبكرًا لتنفيذ الأمر الكريم القاضي برفع تعليق سفر المواطنين، مشيرًا إلى أن الكوادر البشرية المدربة تعمل على أحدث التقنيات لإنهاء إجراءات المسافرين.

وأضاف أن أهم الاشتراطات بالنسبة للمسافرين تتضمن: أن يكون محصنا بجرعتي لقاح كورنا، أو جرعة واحدة مر عليها 14 يومًا، أو محصن متعاف بشرط أن يكون مرّ عليه أقل من 6 أشهر من تاريخ الإصابة.

وأوضح الحارثي أن هناك 13 دولة لا يسمح بالسفر لها إلا بعد أخذ إذن مسبق من وزارة الداخلية.

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